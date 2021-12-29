Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...
Fenerbahçe'de süre aldığı maçlarda sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler'den kötü haber geldi. Genç yetenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sakatlandığını açıkladı.
Güler, "Ufak bir Sakatlık geçirdim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta başkanımız, hocalarım ve dualarını eksik etmeyen, her zaman yanımda olan değerli taraftarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.
Hürriyet'in haberine göre durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan 16 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Afjet Afyonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.
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