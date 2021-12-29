29 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...

Fenerbahçe'de süre aldığı maçlarda sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler'den kötü haber geldi. Genç yetenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...

Güler, "Ufak bir Sakatlık geçirdim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta başkanımız, hocalarım ve dualarını eksik etmeyen, her zaman yanımda olan değerli taraftarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...

Hürriyet'in haberine göre durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan 16 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Afjet Afyonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya’nın kupa yolculuğu başlıyor! İşte Afyonspor maçı 11’i... Kanarya'nın kupa yolculuğu başlıyor! İşte Afyonspor maçı 11'i...
F.Bahçe’nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör