Fenerbahçe’ye kötü haber! Arda Güler sosyal medya hesabından açıkladı...

Güler, "Ufak bir Sakatlık geçirdim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta başkanımız, hocalarım ve dualarını eksik etmeyen, her zaman yanımda olan değerli taraftarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.