Fenerbahçe’den kaçan balık büyük oldu! 15 milyon euro pişmanlığı...

Fotomaç'ın derlediği haberine göre 1.94'lük dev forvet burada gösterdiği performans ile Milan'ın radarına girdi. İtalyan devi, bir dönem Kanarya'nın talip olduğu Beto'yu 40 yaşına gelen Zlatan İbrahimovic'in yerine düşünüyor. Kanarya bu sezon forvet mevki için Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u almıştı.