22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den kaçan balık büyük oldu! 15 milyon euro pişmanlığı...

Süper Lig'de geride kalan 18 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler sezon başında Portimonense'den kadrosuna katmaya hazırlandığı ancak transferinden vazgeçtiği Beto'nun pişmanlığını yaşıyor 24 yaşındaki forvet bu sezon Udinese formasıyla 7 gol kaydetti. Beto'nun sezon sonunda 15 milyon euro'ya Milan'a transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe’den kaçan balık büyük oldu! 15 milyon euro pişmanlığı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Fenerbahçe sezon başında forvet arayışlarında Udinese'den Beto'yu da gündemine almıştı. Ancak sarı-lacivertliler, bonservisi Portimonense'de olan oyuncu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu da satın alma opsiyonuyla beraber Udinese'ye kiralanmıştı.



Fenerbahçe’den kaçan balık büyük oldu! 15 milyon euro pişmanlığı...

Fotomaç'ın derlediği haberine göre 1.94'lük dev forvet burada gösterdiği performans ile Milan'ın radarına girdi. İtalyan devi, bir dönem Kanarya'nın talip olduğu Beto'yu 40 yaşına gelen Zlatan İbrahimovic'in yerine düşünüyor. Kanarya bu sezon forvet mevki için Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u almıştı.

Fenerbahçe’den kaçan balık büyük oldu! 15 milyon euro pişmanlığı...

UDINESE BONSERVİSİNİ ALIP MILAN İLE MASAYA OTURACAK

Öte yandan ortaya atılan iddiaya göre Udinese kulübü 23 yaşındaki genç oyuncunun 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp, Milan'la masaya oturacak.
Stiliyle Ibrahimovic'e benzetilen Beto için Udinese'nin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtilirken, Milan'ın da bu rakamları ödeyebileceğine yer verildi.

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