Transfer bombası patlıyor! Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti Fenerbahçe'ye doğru!
Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada kapatan Fenerbahçe'de, devre arası transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Attila Szalai ve Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma ihtimalleri olduğu için stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Samuel Umtiti ile ilgileniyordu. İspanyol basınından yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında bir performansla kapatan Fenerbahçe'de, bir yandan teknik adam arayışları devam ederken diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyordu. Sarı lacivertliler savunma takviyesi için Samuel Umtiti'yi listesine alırken flaş bir haber geldi. İşte Fotomac.com.tr'nin İspanyol basınından derlediği haber...
"İKİ TARAF İÇİN DE OLUMLU"
"Barcelona'dan ayrılanların listesi devam edecek. Uzun listenin başındaki isimlerden birisi de Samuel Umtiti. Fransız defans, şu an Xavi'nin takımında en az katkı sağlayanlardan biri.
Kulüp, Umtiti'nin ayrılığını iki nedenden dolayı istiyor;
- Yüksek maaş alması
- Fiziği, seçkin kulüplerde oynamaya yeterli değil.
Fransız stoperin adı bu nedenlerden dolayı, özellikle yüksek taleplerini karşılayabilecek olan Türk futboluyla anılıyor.
Fenerbahçe yeniden üst sıralara yükselmek, Samuel Umtiti de Avrupa'da düzenli oynamak istiyor. Bu transfer iki tarafa da yarayabilir. Umtiti eğer fiziğini ve özgüvenini toparlayabilirse tüm taraflar bu transferden karlı çıkabilir."
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