Fenerbahçe’de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!

"BU YAZ GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Kanarya'nın eski yıldızı Serhat Akın geçtiğimiz günlerde Joachim Löw ile konuştuğunu ve Alman hocanın kendisine "Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti. Fenerbahçe'nin planı 61 yaşındaki çalıştırıcıyla bir an önce el sıkışmak. Löw teklifi gelecek yaz değerlendirebileceğini belirttiği için de şimdilik 'ara formül' aranıyor. Ali Koç ve yönetimi sezon sonuna kadar takımı eski hocaları İsmail Kartal'a teslim etmeyi planlıyor. Kartal boş kontrat imzalamaya hazır.



