22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına başladı. Sarı lacivertlilerde, ana hedef Alman çalıştırıcı Joachim Löw. Kanarya'nın planı 61 yaşındaki teknik direktör ile bir an önce anlaşmaya varmak. Löw, Fenerbahçe'yi yeni sezonda devralmak istiyor. 'Geçiş dönemi' için ise İsmail Kartal planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe’de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı devre arasını göremedi. Lider Trabzonspor'dan açık fark yiyen sarı-lacivertlilerde 53 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Şimdi herkesin aklında aynı soru: Yeni teknik adam kim olacak? Fotomaç'ın haberine göre, ana hedef Joachim Löw. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra hiçbir ekibi çalıştırmayan 61 yaşındaki başarılı hoca sezon devam ederken Fenerbahçe'yi devralmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe’de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!

"BU YAZ GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Kanarya'nın eski yıldızı Serhat Akın geçtiğimiz günlerde Joachim Löw ile konuştuğunu ve Alman hocanın kendisine "Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti. Fenerbahçe'nin planı 61 yaşındaki çalıştırıcıyla bir an önce el sıkışmak. Löw teklifi gelecek yaz değerlendirebileceğini belirttiği için de şimdilik 'ara formül' aranıyor. Ali Koç ve yönetimi sezon sonuna kadar takımı eski hocaları İsmail Kartal'a teslim etmeyi planlıyor. Kartal boş kontrat imzalamaya hazır.

Fenerbahçe’de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!

GELECEK SEZON BİRLİKTELER LÖW ÇOK SEVİYOR
İsmail Kartal, Joachim Löw'ün hayatında önemli yer edinmiş bir teknik adam. Alman çalıştırıcı, Kartal için geçmişte "Türkiye'de çalıştığım dönemlerde yardımcılığımı yaptı. Son derece çalışkan, disiplinli ve başarılı bir teknik adamdır. Birlikte çalışmaktan keyif aldığım isimlerin başında geliyor" demişti.

Fenerbahçe’de Joachim Löw-İsmail Kartal formülü!

Fenerbahçe'de yönetim Joachim Löw ile anlaştığı taktirde Alman çalıştırıcı gelecek sezon takımı devralacak. Yardımcısı da İsmail Kartal olacak. İyi anlaşan ikili ile yeni bir dönem başlayacak.

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