28 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe’nin kamp kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 Aralık Çarşamba günü Afjet Afyonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer almadı;

"Mesut Özil, Jose Sosa, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha."

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