29 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları nefes kesiyor. Bu turda turnuvaya dahil olan ekiplerden birisi de Fenerbahçe. Sarı lacivertliler ilk sınavını Afjet Afyonspor karşısında verecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11’ler...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'deki mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11’ler...

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11’ler...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, MERT HAKAN, BURAK, İRFAN CAN, PELKAS, SERDAR

AFYONSPOR: ANIL, ALPER, EMRE, NAZMİ, ERDİNÇ, DOĞAN, DOĞUKAN, ERHAN, FATİH, CELAL, CİHAN. (Fotomaç)

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