FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11’ler...

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.