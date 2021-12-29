FENERBAHÇE HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu Afjet Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları nefes kesiyor. Bu turda turnuvaya dahil olan ekiplerden birisi de Fenerbahçe. Sarı lacivertliler ilk sınavını Afjet Afyonspor karşısında verecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'deki mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, MERT HAKAN, BURAK, İRFAN CAN, PELKAS, SERDAR
AFYONSPOR: ANIL, ALPER, EMRE, NAZMİ, ERDİNÇ, DOĞAN, DOĞUKAN, ERHAN, FATİH, CELAL, CİHAN. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı