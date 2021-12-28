28 Aralık 2021, Salı
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Fenerbahçe'de büyük hüsran! Yönetime büyük tepki...
Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. 7 senedir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de bu sezon sergilenen performans hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertliler geride kalan 19 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatırken, sezon başında koyduğu hedefin uzağında kaldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre 7 yıldır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler devre arasına lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde girdi. Malatyaspor karşısında taraftarın gollere aldırmadan 'yönetim istifa' tezahüratı yapması hayal kırıklığının en güzel özetiydi. Takımın en iyisi olmasına rağmen ıslıklanan Mert Hakan'ın (11.8 km koşup, 1 asist yaptı) ise Emre Belözoğlu ile arası iyi olduğu için başkan Ali Koç yanlısı taraftarlarca hedefe konulduğu savunuldu. 'Protesto yapacakları' için kartları bloke edilerek stada alınmadıklarını iddia eden taraftarlar ise sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Maçta bazı gruplar "Ali Koç istifa" tezahüratı yaparken, bir grup protesto yapanları ıslıklamıştı.
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