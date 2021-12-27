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FENERBAHÇE

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!

Yargıtay’dan Aziz Yıldırım kararı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı. Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu'ndan da bir açıklama geldi. 3 Temmuz davasından beraat ettiklerini belirten Mosturoğlu, yargıtayın kararı onadığını ifade etti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu'ndan bir açıklama geldi. 3 Temmuz davasından beraat ettiklerini belirten Mosturoğlu, yargıtayın kararı onadığını ifade etti.

İŞTE MOSTUROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."
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