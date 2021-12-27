FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin ayrılma şartı belli oldu!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai için transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Macar savunmacıyla en ciddi ilgilenen kulüpler arasında Napoli bulunuyor. İtalyan basını ise genç stoperin hangi şartlarda Fenerbahçe'den ayrılabileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Atilla Szalai oldu.
Fenerbahçe'ye gelecek vadeden bir oyuncu olarak Limassol'dan transfer edilen Macar stoper sergilediği performansla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı. Bu takımlardan biri de Napoli...
Fotoma.com.tr'nin İtalyan basın Area Napoli'den derlediği habere göre Fenerbahçe, bonservisini 15-20 milyon euro arasında belirlediği 23 yaşındaki genç savunmacıyı ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak ya da kalıcı göndermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin zorunlu satın alma seçeneği olmaksızın gelen herhangi bir kiralama teklifini kabul etmeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 karşılaşmaya çıkan Attila Szalai, 2 asiste imzasını attı. Macar yıldız milli takımda ise 23 müsabakada görev aldı.
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