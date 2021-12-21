FENERBAHÇE HABERLERİ - 70 milyon Euro’luk 'Elmas'

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalya'da manşetlerde... Milan'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Makedon oyuncu için La Gazzetta dello Sport, "Spalletti'nin genç süperstarı, bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadı", La Repubblica, "İnsigne'nin yerini aldı ve maça imzasını attı. Şu anki değeri 70 milyon euro" diye yazdı. Elmas bu sezon 6 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalya'da manşetlerde... Milan'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Makedon oyuncu için La Gazzetta dello Sport, "Spalletti'nin genç süperstarı, bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadı", La Repubblica, "İnsigne'nin yerini aldı ve maça imzasını attı. Şu anki değeri 70 milyon euro" diye yazdı. Elmas bu sezon 6 gole ulaştı.

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