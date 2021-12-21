21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - 70 milyon Euro’luk 'Elmas'

70 milyon Euro’luk ’Elmas’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalya'da manşetlerde... Milan'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Makedon oyuncu için La Gazzetta dello Sport, "Spalletti'nin genç süperstarı, bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadı", La Repubblica, "İnsigne'nin yerini aldı ve maça imzasını attı. Şu anki değeri 70 milyon euro" diye yazdı. Elmas bu sezon 6 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalya'da manşetlerde... Milan'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Makedon oyuncu için La Gazzetta dello Sport, "Spalletti'nin genç süperstarı, bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadı", La Repubblica, "İnsigne'nin yerini aldı ve maça imzasını attı. Şu anki değeri 70 milyon euro" diye yazdı. Elmas bu sezon 6 gole ulaştı.

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