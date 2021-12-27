Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Serdar Aziz için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'in sakatlığına dair son durumu paylaştı.



İŞTE O AÇIKLAMA:



"Fenerbahçemiz, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de Afjet Afyonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcularımız idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncularımız ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Luiz Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha'nın tedavileri devam ederken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Futbol A Takımımız, 28 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ