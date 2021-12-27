Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki!

Fenerbahçe, Futbolda Şike Davası'nda Yargıtay'ın verdiği onama kararı sonrası resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam, sosyal medya hesabından bu paylaşıma tepki gösterdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Futbolda Şike Davası'nda Yargıtay'ın verdiği onama kararı sonrası resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Bu paylaşım sonrası F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam, sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi.

Gamgam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım ve arkadaşları" ismini geçirmek bu kadar zor olmamalı. Herkes rahat rahat evlerinde otururken, o ve arkadaşları tutsaktı, bir sene cezaevinde yattı, her gece televizyonlarda onları yerden yere vurdular. SUÇ örgütü lideri diye 156 yılla yargılamaya kalktılar, hayatlarından ve hayatlarımızdan çaldılar! Aileleri olarak, hayatımızda karakol yolunu bilmezken, bir senemizi Metris'te geçirdik! Daha yazacak çok şey var da neyse... Yazık!" ifadelerini kullandı.

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