27 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şaşırtan istatistik! O verilerde zirvede

F.Bahçe’de şaşırtan istatistik! O verilerde zirvede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

İlk yarı sonunda liderden 14 puan fark yiyen Fenerbahçe, en çok isabetli şut çeken ve en yüksek gol beklentisi yaratan takım. OPTA verilerine göre sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (106), en yüksek gol beklentisi yaratan (32.53 xG) ve rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (504) takım. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 32 puan toplayıp lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, saha içi istatistiklerinde şaşırtıcı rakamlara ulaştı...

OPTA verilerine göre sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (106), en yüksek gol beklentisi yaratan (32.53 xG) ve rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (504) takım.

Fenerbahçe, ilk yarıda oynadığı 19 karşılaşmada 31 gol atarken, Trabzonspor rakip fileleri 36 kez sarstı.

FENERBAHÇE 2 REKOR BİRDEN KIRDI

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (621) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (89.61) iç saha maçını Yeni Malatya karşısında oynadı.

Sarı lacivertliler ayrıca maçta 8'i isabetli 17 şut attı. Yeni Malatya ise 276 isabetli pas yaptı ve 1'i isabetli 8 şut kaydetti.
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