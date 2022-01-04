05 Ocak 2022, Çarşamba

BASKETBOL

FENERBAHÇE HABERLERİ - THY EuroLeague'deki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ileri bir tarihe ertelendi!

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de 6 Ocak Perşembe günü oynayacağı Kızılyıldız karşılaşması, rakip takımda artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarih ertelendi.

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de 6 Ocak Perşembe günü oynayacağı Kızılyıldız karşılaşması, rakip takımda artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarih ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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