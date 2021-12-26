26 Aralık 2021, Pazar
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Yapılan açıklamada sporcuların dönüş sürelerinin Vesely'nin 6, De Colo'nun ise 8-10 hafta olarak öngörüldüğü belirtildi.
İşte o açıklama:
Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo'nun İstanbul'da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir.
Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır.
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Nando De Colo ve Jan Vesely...
Fenerbahçe Beko ASVEL karşılaşmasında sakatlanan J Nando De Colo'nun 8-10 hafta, Jan Vesely'nin ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun son durumu ile ilgili resmi açıklama geldi.
Yapılan açıklamada sporcuların dönüş sürelerinin Vesely'nin 6, De Colo'nun ise 8-10 hafta olarak öngörüldüğü belirtildi.
İşte o açıklama:
Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo'nun İstanbul'da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir.
Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır.
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