Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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