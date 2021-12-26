26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’den Yeni Malatyaspor maçında 3 değişiklik

Fenerbahçe’den 3 yeni isim!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler son karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedek kulübesinde yer aldı.
Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 ismin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a şans verdi.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile sahaya çıkıyor.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.
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