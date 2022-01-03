Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Fenerbahçe, genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, Türkiye için forma giyecek.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz" denildi.

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