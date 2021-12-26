Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesi Zeki Murat Göle: İyi kapatmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. Göle, "Kötü gidişata son vermek istiyoruz. 3 puanı alıp ilk yarıyı iyi kapatmak istiyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kötü gidişata son vermek istiyoruz. Oyuncularımız bunu değiştirecek karakterde ve kalitede. Futbol gerektirdiklerini sahaya yansıtabilirsek, 3 puanı alıp ilk yarıyı iyi kapatmak istiyoruz. 5 eksiğimiz var. Onların dönmesiyle çok daha güçlü olacağız.

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