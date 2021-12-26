26 Aralık 2021, Pazar
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İŞTE O SÖZLER:
Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz.
Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz.
Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var.
"Üretkenlikle ilgili problemimiz var, gol yapamıyoruz. Kısa bir zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe'nin genetiğine daha uygun bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından Zeki Murat Göle konuştu!
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. Göle, "Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. ;
İŞTE O SÖZLER:
Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz.
Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz.
Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var.
"Üretkenlikle ilgili problemimiz var, gol yapamıyoruz. Kısa bir zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe'nin genetiğine daha uygun bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez
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