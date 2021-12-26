Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı | CANLI (Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Çıkış arayan iki ekip de mutlak 3 puan için sahada. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunda beklentilerden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: BERKE, OSAYI, SZALAI, MIN JAE, NOVAK, CRESPO, SOSA, MERT HAKAN, İRFAN, MESUT, SERDAR

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, MUSTAFA, SADIK, SEMİH, WALLACE, HADDADI, NDONG, MOUNIR, AABID, ADEM, TETTEH

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 19:00'da bailadı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DE 9. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 9. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

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