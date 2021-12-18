18 Aralık 2021, Cumartesi
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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 39. dakikada Kenya Cordner'den geldi.
Öte yandan Beşiktaş'ta 69. dakikada Yağmur Uraz bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftayı puansız kapattı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU) | Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk maçı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile başladı. Dev karşılaşmayı 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 39. dakikada Kenya Cordner'den geldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 39. dakikada Kenya Cordner'den geldi.
Öte yandan Beşiktaş'ta 69. dakikada Yağmur Uraz bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftayı puansız kapattı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
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