Fenerbahçe'de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi flai bir iddia ortaya çıktı. Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo ile anılan Vitor Pereira'nın derbi kaybedilip görevine son verilirse Flamengo ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı haline gelen ve adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Brezilya basınından Coluna do Fla sitesinde yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'ın derlediği habere göre Vitor Pereira'nın tazminatını ödemeye yanaşmayan Flamengo, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini bekliyor. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisini kaybedip kovulursa Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşüp bir karar verecek.
Haberde ayrıca Marcos Braz ve Flamengo Futbol Direktörü Bruno Spindel'in Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca gibi isimlerle görüştüğü de kaydedildi.
Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın yerine Slaven Bilic ve Kenan Koçak gibi isimlerin adı geçiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi