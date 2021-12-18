18 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi flai bir iddia ortaya çıktı. Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo ile anılan Vitor Pereira'nın derbi kaybedilip görevine son verilirse Flamengo ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı haline gelen ve adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe’de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Brezilya basınından Coluna do Fla sitesinde yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'ın derlediği habere göre Vitor Pereira'nın tazminatını ödemeye yanaşmayan Flamengo, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini bekliyor. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisini kaybedip kovulursa Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşüp bir karar verecek.

Fenerbahçe’de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Haberde ayrıca Marcos Braz ve Flamengo Futbol Direktörü Bruno Spindel'in Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca gibi isimlerle görüştüğü de kaydedildi.

Fenerbahçe’de flaş Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın yerine Slaven Bilic ve Kenan Koçak gibi isimlerin adı geçiyor.

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