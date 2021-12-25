FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldız kalecisi Altay Bayındır konuştu! Sahalara ne zaman dönecek?

"TAKIM OLMAK BİRLİKTELİĞİ GEREKTİRİR"

Berke Özer'in elinden gelenin en iyisini yaptığına vurgu yapan Altay Bayındır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Elimden geldiğince ben de arkadaşlarımın yanlarında olmaya çalıştım. Ne olursa olsun burada sakatlanan oyuncunun dışarıda kalma durumu söz konusu değil çünkü biz, bir takımız. Ne yaşarsak hep beraber yaşayacağız. Problemli, sıkıntılı bir durum da olsa bunun içinden birlik ve beraberlikle çıkabiliriz ve bunu bu şekilde aşabiliriz, onun dışında bireysel anlamda değil. Takım olmak zaten birlikteliği gerektirir. Berke de çıktı oynadı ve Fenerbahçemiz için iyi bir performansını sergiledi, mücadele etti. Kim oynarsa oynasın zaten yapacağı şey de buydu. Elinden gelen en iyi,en zirve noktada mücadele etmek. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Daha doğrusu hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah güzel bir süreç olur. Şimdi geride bıraktığımız süreci bir kenara koyup bundan sonrası için sağlıklı ve umutlu, ayağı yere daha sağlam basacak şekilde ilerleriz. Buna ihtiyacımız var."

"TARAFTARLARIMIZIN DA DESTEĞİYLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Son dönemde aldığımız saha sonuçlarına değinen Altay Bayındır, takımın içinde bulunduğu durumdan sadece 'Fenerbahçe' olarak çıkabileceğine vurgu yaptı. Milli kaleci, konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: "Son haftalarda aldığımız puan kayıpları camia adına gerçekten üzücü. Bizler içeride, futbol oynayan, işin içindeki insanlarız ve biz de çok üzülüyoruz. Oynayan ya da oynamayan bunun hiçbir önemi yok. Ben, sakatlığım boyunca her maçta vardım, her yere gittim. Çünkü biz hep beraberiz, burada ayrı gayrı yok. Kim ne yaşıyorsa birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu gidişattan da kurtaracak olan kişiler futbolular. Tabii ki taraftarlarımız uzun süreli bir bekleyişin ardından bu seneye çok büyük umutların olduğu bir bakış açısıyla bakıyorlar. Ne olursa olsun dediğim gibi buradan da biz 'Fenerbahçe' olarak çıkabiliriz. Geçmişe baktığımız zaman Fenerbahçe; çok daha ağır, çok daha sıkıntılı süreçlerden de geçti. Ben daha önceki röportajlarımda da söyledim; Trabzon maçından sonra sağ olsunlar bize çok büyük destek verdiler. Benim tüylerim diken diken oldu, ben bunu kalben hissettim. Şu anki süreçte üzülen insanlar var, kırılan ve yıpranan çok insan var ama inanın biz, daha fazla yıpranan pozisyondayız. Biz, eve gittiğimizde ya da sabah kalktığımızda tabii ki de bu bizim işimiz. Profesyonel boyutta bunu yapmak zorundayız zaten ama ruhsal anlamda da konseptimizi buraya odaklamış vaziyette süreci geçiyoruz. Benim bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey daha önce de dediğim gibi biz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligin ikinci devresi var. Tabii ki de şu anda sağlıklı bir süreçten geçmiyoruz, sağlıklı bir yerde de değiliz ama bu sağlıklı sürece girip, sağlıklı bir noktaya gelmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Ama bunu da nasıl yapabiliriz? Şu anki sıkıntılı durumda hep beraber buradayız, bu durumdan çıkacak olan da bizleriz. Bizim saha içerisinde bundan sonraki süreçte şu ana kadar verdiğimiz mücadelenin çok daha fazlasını vermemiz gerektiğinin farkında olarak oynamamız gerekiyor.