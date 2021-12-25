FENERBAHÇE HABERLERİ - ASVEL maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo ameliyat edildi!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşı karşıya gelmişti. Bu maçta sarı lacivertlilerde Nando De Colo sol elinden sakatlanmıştı. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı