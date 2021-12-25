25 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - ASVEL maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo ameliyat edildi!

F.Bahçe’nin yıldızı ameliyat edildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşı karşıya gelmişti. Bu maçta sarı lacivertlilerde Nando De Colo sol elinden sakatlanmıştı. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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