FENERBAHÇE HABERLERİ: Tisserand'dan iyi haber! Çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marcel Tisserand, takımla çalışmalara başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

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