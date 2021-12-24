FENERBAHÇE HABERLERİ: Tisserand'dan iyi haber! Çalışmalara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marcel Tisserand, takımla çalışmalara başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.
Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı