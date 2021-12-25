25 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe’nin Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Mergim Berisha, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu listede yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Kanarya'da, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Mergim Berisha, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu listede yer almadı.

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