FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor'dan Kanarya'nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde bazı futbolculara ise yol göründü. Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan Burak Kapacak ve Murat Sağlam için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.
MURAT SAĞLAM'A DA TALİP
Ayrıca Kocaeli ekibinin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren ve Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam'ı da bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği kaydedildi.
Kocaelispor'un, alt yaş gruplarında milli takım formasını 12 kez giyen ve gelecek vadeden sağ bek oyuncuları arasında gösterilen Murat için de resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
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