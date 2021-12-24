FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor'dan Kanarya'nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde bazı futbolculara ise yol göründü. Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan Burak Kapacak ve Murat Sağlam için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.