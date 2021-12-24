24 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor'dan Kanarya'nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde bazı futbolculara ise yol göründü. Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan Burak Kapacak ve Murat Sağlam için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor’dan Kanarya’nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor’dan Kanarya’nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor’dan Kanarya’nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor’dan Kanarya’nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

MURAT SAĞLAM'A DA TALİP

Ayrıca Kocaeli ekibinin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren ve Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam'ı da bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kocaelispor’dan Kanarya’nın 2 yıldızına kanca! Hedefte Burak Kapacak ve Murat Sağlam var

Kocaelispor'un, alt yaş gruplarında milli takım formasını 12 kez giyen ve gelecek vadeden sağ bek oyuncuları arasında gösterilen Murat için de resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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