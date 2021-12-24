FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

Son yıllarda alınan kötü sonuçlarla beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni sezona umutla başlamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bu sezon da hayal kırıklığı yaratan sarı lacivertlilerde, ilk fatura Portekizli hocaya kesildi. Pereira'nın ayrılışının ardından Fatih Karagümrük karşısında kaçan 3 puan sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Ligde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarların bu maçta başkan Ali Koç'a büyük tepki göstermeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy'de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç'u istifaya davet etmek için dolduracak.

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.

Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.