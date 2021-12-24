24 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

Son yıllarda alınan kötü sonuçlarla beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni sezona umutla başlamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bu sezon da hayal kırıklığı yaratan sarı lacivertlilerde, ilk fatura Portekizli hocaya kesildi. Pereira'nın ayrılışının ardından Fatih Karagümrük karşısında kaçan 3 puan sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Ligde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarların bu maçta başkan Ali Koç'a büyük tepki göstermeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy'de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç'u istifaya davet etmek için dolduracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

"HAYDİ MAÇA GELİN"

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a tepkisini gösterecek! Yeni Malatyaspor maçında...

Taraftarlar change.org'ta Ali Koç'un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Sosyal medya, "Ali Koç İstifa" başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç'u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte "Ali Koç istifa" tezahüratında bulunacak.

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