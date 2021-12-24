FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den Fatih Karagümrük maçında takım arkadaşlarına sitem!
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, son olarak ligde 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'e diş geçiremedi. Sarı lacivertlilerli taraftarlar bu sonucun ardından takıma tepki gösterdi. Öte yandan maçın ardından bir başka detay da öne çıktı. Takımın yıldızı Mesut Özil'in maç sırasında arkadaşlarına sitem ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Mesut Özil, Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı. Bu maçta attığı gol, kariyerinde özel bir yere sahip oldu. Mesut, ilk kez peş peşe 3 lig mücadelesinde ağları sarsma başarısı gösterdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenemedi.
Fanatik'in haberine göre; maçın oynandığı sırada Karagümrük kalesini abluka altına alan Kanarya, bir türlü kaleci Viviano'yu geçemedi. Maç sırasında Mesut Özil'in kaçan pozisyonlardan sonra arkadaşlarına, "Hadi beyler, zaman geçiyor. Atalım artık şu golü" şeklinde bağırarak çıkıştığı kaydedildi.
Ancak kaptanın bu sözleri de galibiyet golü için yeterli olmadı. 33 yaşındaki yıldız, maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Olmayınca olmuyor ama şu anki durum da bize yakışmıyor. Zirveye yaklaşma fırsatlarını sürekli elimizin tersi ile ittik. Fark giderek açılıyor. Gerçek Fenerbahçe bu değil. Bir an önce toparlanıp, ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba harcamalıyız" ifadelerini kullandı.
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