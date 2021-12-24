FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe'yi Lugano'ya sordu
Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Yeni hoca için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündeminde ise birçok isim bulunuyor. Öte yandan gündeme ise bomba gibi bir iddia düştü. İşte detaylar...
Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'Yİ SORDU
Milliyet'in haberine bilgiye göre, sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.
ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR
İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.
SPORTİF DİREKTÖR LUGANO
İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Spor Toto Süper Lig'in .. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanmıştı. 1-0 geriye düşen konuk ekip Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza atıp ezeli rakibi karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Diego Lugano, yayıncı kuruluşun daveti üzerine derbiyi yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı