24 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe'yi Lugano'ya sordu

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Yeni hoca için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündeminde ise birçok isim bulunuyor. Öte yandan gündeme ise bomba gibi bir iddia düştü. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe’yi Lugano’ya sordu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe’yi Lugano’ya sordu

FENERBAHÇE'Yİ SORDU

Milliyet'in haberine bilgiye göre, sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe’yi Lugano’ya sordu

ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR

İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe’yi Lugano’ya sordu

SPORTİF DİREKTÖR LUGANO

İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe’yi Lugano’ya sordu

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in .. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanmıştı. 1-0 geriye düşen konuk ekip Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza atıp ezeli rakibi karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Diego Lugano, yayıncı kuruluşun daveti üzerine derbiyi yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.

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