FENERBAHÇE HABERİLERİ - Bomba teknik direktör iddiası! John Terry Fenerbahçe'yi Lugano'ya sordu

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Yeni hoca için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündeminde ise birçok isim bulunuyor. Öte yandan gündeme ise bomba gibi bir iddia düştü. İşte detaylar...

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'Yİ SORDU



Milliyet'in haberine bilgiye göre, sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.





ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR



İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.