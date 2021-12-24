SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Nando De Colo'nun sağlık durumları belli oldu!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Asvel ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sakatlık yaşayan sarı lacivertlilerin iki yıldızı Jan Vesely ve Nando De Colo'nun son durumları belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Jan Vesely ve Nando De Colo'nun sağlık durumları hakkında bilgilendirme
Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Lyon kentinde Asvel ile oynadığı EuroLeague karşılaşmasında sporcularımız Nando De Colo ve Jan Vesely sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştır.
Fransa'da yapılan ilk kontrollere göre; Nando De Colo'nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur.
Her iki sporcumuzun tedavi programı İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecektir.
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