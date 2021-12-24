FENERBAHÇE HABERLERİ - Kendisi açıkladı! Burak Kapacak Fatih Karagümrük maçında neden oynamadı?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Rakibinin 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleden 1-1'lik sonuçla ayrılan sarı lacivertliler, taraftarlarını üzdü. Maçta Burak Kapacak'ın neden süre almadığı da merak konusuydu. Genç oyuncu bu sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...
Fransız ekibi Bordeaux'nun elinden son dakikada kapılarak 1 milyon 350 bin euro bedelle 7 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye transferi gerçekleyen ancak geride kalan 18 lig maçında bir saniye dahi süre alamayan Burak Kapacak, Karagümrük beraberliğine belki de en çok üzülen isim oldu. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçı öncesi Burak Kapacak paylaşımı yapması dikkat çekmişti.
ARKADAŞLARINI DA MAÇA ÇAĞIRDI
Hürriyet'te yer alan habere göre Zeki Murat Göle'den takım, skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiğini söyleyen Burak, neden şans bulamadığı ile ilgili olarak ise yaptığı açıklamada, "Vallahi hiç bilemiyorum ki... Kısmet diyelim. Ama sonuç iyi gitseydi oynayacaktım. Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte" dedi.
Forma şansı bulamaması nedeniyle herkesten fazla üzüldüğünü belirten 22 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatya ve kupadaki Afjet Afyonspor maçları için kendisini hazır tutacağını da ifade etti.
"BOĞA GİBİ GÜÇLÜ AMA GELİŞMESİ DE LAZIM"
Hazırlık maçları ve lig maçlarında süre alamayan, Avrupa kadrosuna adı yazılmayan, kendisine şans vermeyen Vitor Pereira'nın gidişiyle umutlanan Burak Kapacak için, Karagümrük maçının öncesinde görüşlerini paylaşan teknik heyetten bir isim, genç futbolcuyu 3 cümleyle şöyle özetledi:
Gerçekten çok güçlü bir fiziği var, Boğa kadar güçlü. Ama kendisini geliştirmesi, aklını kullanarak oynaması gerekiyor. Eksiklerini tamamlarsa, Fenerbahçe ve Türk futbolu bir yıldız kazanır.
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.
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