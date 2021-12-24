FENERBAHÇE HABERLERİ - Kendisi açıkladı! Burak Kapacak Fatih Karagümrük maçında neden oynamadı?

ARKADAŞLARINI DA MAÇA ÇAĞIRDI

Hürriyet'te yer alan habere göre Zeki Murat Göle'den takım, skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiğini söyleyen Burak, neden şans bulamadığı ile ilgili olarak ise yaptığı açıklamada, "Vallahi hiç bilemiyorum ki... Kısmet diyelim. Ama sonuç iyi gitseydi oynayacaktım. Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte" dedi.