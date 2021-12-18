FENERBAHÇE HABERLERİ - De Jong'da rakip çıktı

Fenerbahçe'nin teklif yapacağı belirtilen Luuk De Jong için Club America devreye girdi. Meksika basını, ligde lider durumda bulunan Meksika ekibinin Hollandalı golcü için hem Sevilla hem de Barcelona ile ikili görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin teklif yapacağı belirtilen Luuk De Jong için Club America devreye girdi. Meksika basını, ligde lider durumda bulunan Meksika ekibinin Hollandalı golcü için hem Sevilla hem de Barcelona ile ikili görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Fenerbahçe ve PSV'nin de Luuk De Jong'u istediği bu yüzden Club America'nın işinin kolay olmayacağı ifade edildi.

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