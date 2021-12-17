17 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Listede 3 futbolcu var

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferler kadar takımdan kimlerin gönderileceğine çevrildi. Bu doğrultuya göre sarı-lacivertlilerde Novak, Meyer ve gelecek tekliflere bağlı olarak Pelkas ismi öne çıktı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Listede 3 futbolcu var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Devre arasında takıma en az 2-3 takviye planlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu isimlerin başında Max Meyer ile Filip Novak'ın geldiği belirtiliyor.


Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Listede 3 futbolcu var

Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan ve performansı geçen sezona göre büyük düşüş yaşayan Dimitris Pelkas için de gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ifade edildi. Yunan oyuncuya, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Listede 3 futbolcu var

Pelkas bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken bu karşılaşmalarda 471 dakika süre alabildi.

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