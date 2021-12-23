23 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertliler için Polonyalı futbolcudan flaş Slaven Bilic iddiası!

Flaş Bilic iddiası! O futbolcu açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 18. haftasında Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Lukasz Gikiewicz isimli bir Polonyalı futbolcu, anlaşmanın sağlandığını iddia etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı sonrasında yeni hocasını arayan Kanarya'da birçok aday var. Kısa süre önce Joachim Löw ismi ön plana çıkmıştı ancak ibrenin Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'e kaydığı öğrenildi.

Ali Koç ve kurmayları, Hırvat teknik adamın uzmanlık alanlarından olan kadro mühendisliğinden faydalanmak istiyor. 53 yaşındaki futbol adamının da çok sevdiği Türkiye'de Fenerbahçe'den gelecek teklife sıcak baktığı kaydedildi. Hırvat hoca 2.5 yıllık kontrat istiyor.

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POLONYALI FUTBOLCU: EL BİLE SIKIŞTILAR

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Slaven Bilic hakkında ilginç bir iddia Polonya'dan geldi. Lukasz Gikiewicz isimli bir Polonyalı futbolcu, Twitter'dan "Fenerbahçe ile Slaven Bilic her konuda anlaşmaya vardı. Bilic, yıllık 2.9 milyon euro kazanacak" yazdı.

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