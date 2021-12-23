24 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Asvel 84-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe deplasmanda kayıp!

F.Bahçe deplasmanda kayıp! | Özet izle
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 Giriş Tarihi: 24.12.2021

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 17. haftasında LDLC Asvel ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 84-82 kaybetti ve 4 maç aradan sonra mağlup oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında LDLC Asvel'e 84-82 yenildi.

İlk yarısı tamamlanan ligde Fenerbahçe Beko 7. yenilgisini aldı ve devreyi 10. sırada tamamladı. LDLC Asvel ise 8. galibiyetini aldı ve ilk yarıyı 9. sırada bitirdi.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda iyi başladı ve ilk çeyrek 21-20 LDLC Asvel'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek Pierre'le etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-43 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise ev sahibi ekip oldu. Üçüncü çeyrekte Jones'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren LDLC Asvel, final periyoduna 64-60 önde girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Final periyodunun başında farkı 8'e (68-60) çıkaran Fransız temsilcisini Fenerbahçe Beko, 35. dakikada Guduric'in basketleriyle yakaladı: 70-70. Son 1.5 dakikaya 81-75 geride giren Fenerbahçe Beko, Polonara'nın basketleriyle bitime 49 saniye kala maça bir kez daha eşitliği getirdi: 81-81. Son bölümde Jones'in sayılarıyla öne geçen LDLC Asvel, sahadan 84-82 galip ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Nando De Colo ikinci çeyrekte, Jan Vesely ise üçünü çeyrekte sakatlandı. İki oyuncu da karşılaşmaya devam edemedi.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. çeyrek: Asvel 21-20 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: Asvel 43-46 F.Bahçe Beko

3. çeyrek: Asvel 64-60 F.Bahçe Beko

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