FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Vitor Pereira'nın verdiği zarar..."

Ancak bu tabir yapılır, bu tip insanlara ve tabiri caizse Fenerbahçe için fazla bir şey yazacak mıyım? Hayır, çünkü Fenerbahçe diye bir takım ortalarda yok. Bir gün birileri meydana çıkarır mı bilmiyorum. Pereria gitti otobüsün en arka koltuğunda oturanlar sahaya çıktılar. Sahadaki teknik adam dediğin isim de Mesut'a bir şeyler söylerek oyuncu değiştirdi. Hakem maçta doğru kararlar verdi. Şu sıralar iyi gidiyorsun aynen devam et. Sahada kalan 9 futbolcuyu da tebrik ediyorum onlara ancak altın çocuklar diyebiliriz.