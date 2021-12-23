23 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Beziers Volley 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 3'te 3 yaptı!

F.Bahçe 3’te 3 yaptı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe Opet deplasmanda Beziers Volley'e konuk oldu. Müsabakayı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, grupta 3'te 3 yaptı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Fransa'nın Beziers Volley ekibini 3-0 yendi.

Narbonne Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 26-24, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 3'te 3 yaparken Beziers Volley ise ikinci yenilgisini yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Asvel - F.Bahçe Beko | CANLI Asvel - F.Bahçe Beko | CANLI
F.Bahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı
G.Saray Muslera’nın yerine o ismi getiriyor! Geri dönüyor G.Saray Muslera'nın yerine o ismi getiriyor! "Geri dönüyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör