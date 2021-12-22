22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de Alex bombası...

Fenerbahçe'de 2. kez takımın başına gelen Vitor Pereira'nın, alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilmişti. Bu gelişmenin ardından listede birçok ismin adı geçerken gündeme sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza geldi. İşte son detaylar...

Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe’de Alex bombası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Beşiktaş derbisi sonrası Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına Alex de Souza'yı yazdı.

Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe’de Alex bombası...

Akşam'ın haberine göre; yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.

Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe’de Alex bombası...

İKİNCİ ADAY DAUM

Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe’de Alex bombası...

BILIC, İSMAİL KARTAL VE ZICO DA GÜNDEMDE

Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic... Bilic'in Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.

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