Sambacı geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de Alex bombası...
Fenerbahçe'de 2. kez takımın başına gelen Vitor Pereira'nın, alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilmişti. Bu gelişmenin ardından listede birçok ismin adı geçerken gündeme sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza geldi. İşte son detaylar...
Beşiktaş derbisi sonrası Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına Alex de Souza'yı yazdı.
Akşam'ın haberine göre; yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.
İKİNCİ ADAY DAUM
Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.
BILIC, İSMAİL KARTAL VE ZICO DA GÜNDEMDE
Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic... Bilic'in Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.
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