22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Karagümrük - Fenerbahçe maçında Serdar Dursun'un golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon

Serdar Dursun’un golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerde, Serdar Dursun, mücadelenin 64. dakikasında topu filelere gönderdi. Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, 30 yaşındaki futbolcunun kafayla topu ağlara göndermeden önce rakibine faul yaptığı kararına vardı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerde, Serdar Dursun, maçın 64. dakikasında topu filelere gönderdi.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, 30 yaşındaki futbolcunun kafayla topu ağlara göndermeden önce rakibine faul yaptığına hükmetti.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F. Karagümrük - F.Bahçe | CANLI F. Karagümrük - F.Bahçe | CANLI
Mesut Özil kariyer rekoru kırdı! Mesut Özil kariyer rekoru kırdı!
Toroğlu Caner’i eleştirdi! Fenerbahçe veya Galatasaray’da oynasaydı atılmayabilirdi Toroğlu Caner'i eleştirdi! "Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynasaydı atılmayabilirdi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör