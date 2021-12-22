Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın büyük bir bölümünü 9 kişi sürdüren rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük'ün golünü Pesic kaydederken, Fenerbahçe'nin golü ise Mesut Özil'in penaltı vuruşundan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün golü 31. dakikada Pesic'ten gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise 40. dakikada Mesut Özil'in penaltısından geldi.

Mücadelede Fatih Karagümrük 37. ve 38. dakikalarda 2 kırmızı kart görerek maçın büyük bir bölümünü 9 kişi sürdürdü. Ev sahibi ekipte Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 29 puana, Fatih Karagümrük ise 26 puana yükseldi.

VALENCIA VE PELKAS LİGDE 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.

Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.

VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

29'uncu dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mesut'un vuruşunu Viviano son anda yatarak çelmeyi başardı.



31'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan ani gelişen atakta Musa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Pesic. kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



37'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topu önünde bulan Pelkas'ın dokunuşunda kaleye yönelen topa Burak Bekaroğlu'nun elle müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda hakem Burak'a kırmızı kart gösterirken, Caner Erkin de itirazları sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yolladı: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



56'ncı dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içerisine giren Mert Hakan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



65'inci dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı ortada tek vuruş yapan Serdar'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topu sağ çaprazda önünde bulan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.



71'inci dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Valencia'nın sert vuruşunda kaleci Viviano, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



83'üncü dakikada Nazım'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlaği kaleci Viviano kontrol etti.



90+3'üncü dakikada Mesut Özil'in ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte hareketlenen Valencia'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.



90+4'üncü dakikada Zajc'ın ceza sahası içi son çizgiden yükselttiği topu savunma uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Valencia'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kurtardı.

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