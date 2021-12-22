22 Aralık 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla kariyer rekoru kırdı! Süper Lig'de üst üste...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takım maçın 40. dakikasında Mesut Özil'in penaltısıyla gol sevinci yaşadı. Bu gol aynı zamanda yıldız futbolcunun kariyer rekoru olarak da kayıtlara geçti. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelede sarı-lacivertliler lehine kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi.
MESUT ÖZİL ARKA ARKAYA 3 MAÇTA ATTI!
Ligde daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında da fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
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