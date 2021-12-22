22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Karagümrük - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Karagümrük - F.Bahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı lacivertliler penaltı kazandı. Karagümrüklü futbolcu Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında penaltı kazandı. Karagümrüklü futbolcu Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde maçın hakemi Erkan Özdamar, Bekaroğlu'na kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe, penaltı kazandı.

Sarı lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

İŞTE O ANLAR

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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