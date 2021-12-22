22 Aralık 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında penaltı kazandı. Karagümrüklü futbolcu Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti.
Karagümrük - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı lacivertliler penaltı kazandı. Karagümrüklü futbolcu Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında penaltı kazandı. Karagümrüklü futbolcu Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti.
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde maçın hakemi Erkan Özdamar, Bekaroğlu'na kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe, penaltı kazandı.
Sarı lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, penaltı vuruşunu gole çevirdi.
İŞTE O ANLAR
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
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