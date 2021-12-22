22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fatih Karagümrük Fenerbahçe karşısında 9 kişi kaldı! Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin...

Bir dakikada iki kırmızı kart! Karagümrük 9 kişi kaldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte maçın 37. dakikasında Burak Bekaroğlu, 38. dakikasında ise Caner Erkin üst üste 2 kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. İşte o anlar...

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi ekipte Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin direkt kırmızı kart gördü ve Karagümrük sahada 9 kişi kaldı.

Sarı-lacivertlilerin 37. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde Pelkas'ın vuruşunda topa elle müdahale eden Karagümrüklü Burak Bekaroğlu ve pozisyon sonrası hakem Erkan Özdamar'a sert tepki gösteren Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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