Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu! "Kazanmamız gerekiyordu"
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
"Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan rakibi Fenerbahçe olarak yenmemiz gerekiyordu. İlk yarıda oyunsal anlamda istediğimiz gibi geçti. Üretkenlik yoktu ama rakibi yorduk."
"İkinci yarıda çok farklı bir oyun bekliyorduk ama üretkenliği son dakikalara kadar sağlayamadık. Sadece son dakikalarda birkaç pozisyonumuz oldu. Üzgünüz, devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz."
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