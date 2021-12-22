FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Karagümrük maçı sonrası Jose Sosa'dan öz eleştiri! "Bu durum utanç verici"
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler oyunun büyük bir bölümünü 9 kişi olarak sürdüren rakibine diş geçiremedi. Maçın ardından takımın deneyimli oyuncularından Jose Sosa, oldukça sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, maçın büyük bir bölümünü gördüğü 2 kırmızı kart sebebiyle 9 kişi sürdüren rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından takımın deneyimli oyuncusu Jose Sosa, oldukça sert açıklamalarda bulundu.
İşte Sosa'nın açıklamalarından satır başları;
"Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici."
"Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. 2 oyuncu fazla olmamıza rağmen kazanamadık."
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