22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Karagümrük maçı sonrası Jose Sosa'dan öz eleştiri! "Bu durum utanç verici"

Sosa’dan maç sonu öz eleştiri! Bu durum utanç verici
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler oyunun büyük bir bölümünü 9 kişi olarak sürdüren rakibine diş geçiremedi. Maçın ardından takımın deneyimli oyuncularından Jose Sosa, oldukça sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, maçın büyük bir bölümünü gördüğü 2 kırmızı kart sebebiyle 9 kişi sürdüren rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından takımın deneyimli oyuncusu Jose Sosa, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

İşte Sosa'nın açıklamalarından satır başları;

"Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici."

"Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. 2 oyuncu fazla olmamıza rağmen kazanamadık."

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