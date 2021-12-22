22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının özeti A Spor'da!

Karagümrük - Fenerbahçe maçının özeti A Spor’da!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

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