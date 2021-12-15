Vitor Pereira ile yollar ayrılıyor! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Vitor Pereira sabırları taşırdı. Lige hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste kötü sonuçlar alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertlilerde 3-2'lik Gaziantep FK yenilgisinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılması kararı alındı. Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın yerine 3 alternatif belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada farkı tek haneye (9 puan) düşürme fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep'te büyük hüsran yaşadı, işler arap saçına döndü. Bu maça kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın arkasında duran başkan Ali Koç, bu kez ipleri kopardı. Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması konusunda net kararını veren Koç'un devre arasına kadar değişikliğe gideceği iddia edildi.



Beşiktaş maçına da takımın başında çıkması beklenen 53 yaşındaki hocanın; yönetimin görüşme halinde olduğu isimlerin geliş tarihlerine göre ilk yarının kalan maçlarında da görevde kalıp kalmayacağı belli olacak.





BAŞKAN BU KEZ KIZDI

Fenerbahçe yönetiminde birçok isim, üst üste alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşısında yenilgilerinin ardından Vitor Pereira'nın gönderilmesini istemişti. Taraftarların da ağır eleştirilerde bulunduğu dönemde Portekizli teknik adama sahip çıkan Ali Koç'un son Gaziantep yenilgisiyle bir hayli sinirlendiği öğrenildi.





Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli hocayı kadro tercihleri konusunda da eleştiren Fenerbahçe Başkanı'nın sezon başında gündeme gelen teknik adamlardan ikisiyle temasa geçtiği de ileri sürüldü. Ali Koç'un listedeki isimlerden biriyle devre arasına kadar anlaşması bekleniyor.



10 PUAN GERİDE KALDI!

İkinci dönemini yaşadığı F.Bahçe'de hedef adam haline gelen Pereira, 2015-16'nın çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminde 16 haftalık bölümde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Pereira; ikinci döneminde 27 puanda kaldı, 5 yenilgi aldı. Kanarya'daki ilk döneminin 16. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 25 gol atıp, 12 gol yerken; bu sezon 26 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.





İŞTE VITOR PEREIRA'NIN SONUNU GETİREN OLAYLAR

-Kadroda istikrar sağlayamaması

-Oyun planı ve oyuncu tercihleri

-Yaptığı geç ve yanlış değişiklikler

-Yıldız isimlerle soğuk savaş yaşaması

-Son maçta formda olan Sosa'nın kulübeye çekilmesi

-Sezon başından bu yana Gustavo'da ısrarcı olması





TEKNİK ADAM ADAYLARI

1- Slaven Bilic

Çin ekibi Beijing Guoan ile 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek Hırvat hocanın listede ilk sırada yer aldığı iddia ediliyor. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 53 yaşındaki teknik adamın ismi daha önce görev yaptığı Beşiktaş'la da anılıyor.



