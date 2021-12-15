15 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertlilerde hiç süre alamadı. 22 yaşındaki oyuncu için Süper Lig ekibinin devreye girdiği ve devre arasında F.Bahçe ile görüşeceği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak'a Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi

İzmir ekibinin, 22 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig'den başka takımların da transfer listesinde yer alan Burak için Göztepe yönetimi temaslara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi

HİÇ SÜRE ALAMADI!

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi

İki kulüp arasında Burak Kapacak transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. F.Bahçe'de bu sezon ligde 6 maçta yedek soyunan genç yıldız adayı süre alamadı.

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