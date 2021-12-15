FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Süper Lig ekibinden Burak Kapacak hamlesi
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertlilerde hiç süre alamadı. 22 yaşındaki oyuncu için Süper Lig ekibinin devreye girdiği ve devre arasında F.Bahçe ile görüşeceği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak'a Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.
HİÇ SÜRE ALAMADI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.
İki kulüp arasında Burak Kapacak transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. F.Bahçe'de bu sezon ligde 6 maçta yedek soyunan genç yıldız adayı süre alamadı.
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